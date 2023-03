Radfahrerin von Hund gebissen

Die 66-Jährige radelte an einem 73-jährigen Mann vorbei, der einen Golden Retriever an der Leine führte. Plötzlich schnappte das siebenjährige Tier zu und verletzte die Frau am rechten Oberschenkel. Die Verletzungen waren so schwer, dass die Frau in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht werden musste, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

