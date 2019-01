Perger Freiheitliche mischen schon jetzt die Karten für kommende Gemeinde-Wahlen

SAXEN. Wiedergewählter Bezirksparteiobmann Alexander Nerat: „Wir haben ein exzellentes Team und einen klaren Plan.“

Das Perger FP-Präsidium mit StR Andreas Gierer, GV Alfred Hani, BR GV Rosa Ecker, LHStv. Dr. Manfred Haimbuchner, LAbg. VzBgm. Alexander Nerat und Ing. Sascha Grünsteidl. Bild: privat

Die Liste der anwesenden Oberösterreichischen Partei-Granden, die sich am Freitag zum Perger FP-Bezirksparteitat in Saxen eingefunden hatte, war beeindruckend: LH-Stv. Manfred Haimbuchner, die dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, Landesrat Elmar Podgorschek, der zweite Landtagspräsident Adalbert Cramer der Landesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer, Gerhard Knoll sowie mehrere Landtagsabgeordnete signalisierten mit ihrem Kommen Unterstützung für die Perger Bezirkspartei und ihren Obmann, LAbg. Alexander Nerat.

Nerat, Vizebürgermeister von Mauthausen, führt die Bezirksorganisation seit 2007. Bei der Neuwahl des Vorstands bestätigten ihn die Partei-Delegierten in seinem Amt. Als Stellvertreter steht ihm mit Bundesrätin Rosa Ecker (Saxen), Andreas Gierer (Perg) und Alfred Hani (Baumgartenberg) ein bewährtes Team zur Verfügung, das um einen Neuzugang erweitert wurde: Sascha Grünsteidl (Naarn), Obmann des Rings Freiheitlicher Jugend im Bezirk, bringt mit seinen 24 Jahren frischen Wind und die Anliegen der Jugend in das Bezirkspräsidium.

Im Bezirk Perg blicken die Freiheitlichen auf eine positive Entwicklung der Mitgliederzahlen und des politischen Einflusses zurück, sagte Bezirksparteiobmann Alexander Nerat: „Mit unserem exzellenten Team und einem klaren Plan stehen die kommenden zweieinhalb Jahre im Zeichen der Vorbereitung auf die Landtags- und Gemeinderatswahlen im Jahr 2021.“

Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner zeigte die konstruktive Arbeit der FPÖ auf Landesebene auf, zu der sich nun die wichtige Arbeit in der Bundesregierung geselle. Gemeinsam bleibe man weiterhin auf Kurs und setze die erfolgreiche Tätigkeit fort: „Wir müssen unser Land heute so gestalten, wie es unsere Kinder in Zukunft vorfinden sollen.“

Das neugewählte Bezirkspartei-Präsidium: Andreas Gierer, Alfred Hani, Rosa Ecker, Manfred Haimbuchner, Alexander Nerat, Sascha Grünsteidl.

