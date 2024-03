Neben der S10-Baustelle flattern 100 Fähnchen

Wozu dienen eigentlich die vielen Fähnchen an den Pflöcken bei der S10-Nord-Baustelle? Diese Frage stellen sich seit einigen Tagen viele Autofahrer, die bei der Ortschaft Vierzehn die B310 befahren. Die Antwort: Die etwa 100 Fähnchen dienen als Vergrämungsmaßnahme für bodenbrütende Vogelarten. Damit soll verhindert werden, dass Bodenbrüter ihre Nester an Stellen errichten, an denen der frisch geschlüpfte Nachwuchs aufgrund des Baulärms keine ruhige Kinderstube hätte.

Die aufgestellten Fähnchen gehören zu jenen Ausgleichs- und Schutzmaßnahmen, die im Umweltverträglichkeitsbescheid festgelegt wurden, heißt es dazu seitens der Asfinag: "Wir wollen hier während der notwendigen Bauarbeiten die Vögel in ihrer Brützeit nicht stören. Das würde zu Irritationen beim Vogelnachwuchs führen." All das sei eine zeitlich befristete Maßnahme bis Juli. Danach würden sich die Vögel wieder ungestört auf den Wiesen rund um das Tunnelportal Vierzehn aufhalten können.

