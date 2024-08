Nebelberg wird wieder zum Wanderparadies

Ob die sieben Kilometer lange Familienrunde, die Elf-Kilometer-Strecke oder die 20-Kilometer-Wanderung: Alle führen durch wunderschöne Natur im Oberen Mühlviertel, direkt an der bayerischen Grenze. Der Start erfolgt beim ehemaligen Gasthaus Jagawirt in Stift am Grenzbach – für die längeren Strecken von 7 bis 11 Uhr, für die Familienwanderung von 8.30 bis 11 Uhr. Auf der Familienstrecke wartet unter anderem eine Sommerolympiade mit verschiedenen Stationen auf die kleinen und großen Wanderer. Im Zielgelände gibt es eine Belohnung, und natürlich fehlt auch die Hüpfburg nicht. Entlang der Strecken sind wie gewohnt Labstellen eingerichtet. In der Festhalle werden Schmankerl serviert und die Musikgruppe "Die Meraner" spielt ab 10 Uhr beim geselligen Frühschoppen.

