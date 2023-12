Mühlviertler Paar ertränkte Katzen in Pool

Auf ihrem Grundstück sollen der 41-jährige Mann und seine 37-jährige Lebensgefährtin eine Lebendfalle mit Köder aufgestellt und damit Katzen gefangen haben. War eine Katze in die Falle gegangen, versenkten sie sie, gefangen in dem Käfig, in einem Pool und ließen sie ertrinken. Die getöteten Katzen soll der Mann dann bei einem Altstoffsammelzentrum entsorgt haben.

Zumindest einmal soll das Paar die Tat auch gefilmt haben.

2 Tötungen gestanden die beiden bei der Befragung durch die Polizei. Als Motiv gaben sie an, die Katzen hätten Junghasen aus dem Hasenstall gerissen.

Die Lebendfalle konnte bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt werden, das Paar wird wegen Tierquälerei angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.