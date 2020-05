Aigen-Schlägl: Feuerwehrmänner trotzten dem Virus mit Mini-Maibaum

Unter Einhaltung des benötigten Abstands wurde im Wald der Agrargemeinschaft ein in der Länge stark reduzierter Baum gefällt und auf dem Marktplatz mit ebenso stark reduzierter Mannschaft (3 Mann und ein Forstkran) aufgestellt.

Fachkundiges Aufstellen Bild: res

„Uns ist wichtig, dass die mehr als 50 Jahre alte Tradition des Maibaumaufstellens in Aigen-Schlägl auch in diesem Ausnahmejahr nicht abreißt“, sagt Kommandant Thomas Stockinger über die im Geheimen geplante Aktion.

„An den Reaktionen der zufällig vorbeikommenden Zuschauer konnten wir sehen, wie sehr sich die Menschen in dieser Situation über solche sonst so selbstverständlichen Dinge freuen.“ Der Baum mit dennoch stolzen 12,60 Metern Länge konnte ordnungsgemäß von Kommandant Thomas Stockinger an Bürgermeisterin Elisabeth Höfler übergeben werden - die sich mit einer Jause für das Aufrechterhalten der Tradition auch in schwierigen Zeiten bedankte.

Ein Dank den Spendern Bild: res

