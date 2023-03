Moderne Zentrale für Feuerwehr und Bergretter

Seit mehr als 20 Jahren diskutiert man in Ulrichsberg über den Neubau des Feuerwehrhauses. „Ich war noch in der Jugendgruppe, bei meiner ersten Vollversammlung war das schon ein Thema“, erinnert sich Kommandant Lukas Schauberger. Nun setzte er den Spatenstich gemeinsam mit dem Ortsstellenleiter der Bergrettung, Reinhold Petz. Denn in Ulrichsberg wird bis zum nächsten Jahr ein modernes Einsatzzentrum für Feuerwehr und Bergrettung verwirklicht. Rund 3,5 Millionen Euro werden investiert. Die Spaten schwangen auch Landesrätin Michaela Langer-Weninger, Bürgermeister Wilfried Kellermann, Landeshauptmann-Stellvertreter außer Dienst Franz Hiesl, Jürgen Harich von der OÖ Wohnbau als Generalübernehmer, Architekt Peter Schneider und Georg Altendorfer von der Baufirma Resch.

Errichtet wird das Einsatzzentrum direkt an der Umfahrung Ulrichsberg im Bereich der „Hintenbergerkreuzung“ auf einem Areal von 3500 Quadratmetern. Das Gebäude wird primär eingeschoßig, wobei im Bereich der Einsatzzentrale die Schulungs- und Jugendräume in der zweiten Ebene situiert werden. In dem Neubau wird es eine Fahrzeuggarage für vier Stellplätze sowie die erforderlichen Umkleideräume, Sanitäranlagen, den Kommandoraum und den Bereitschaftsraum geben. Komplettiert wird das neue Einsatzzentrum mit den Räumlichkeiten für die Bergrettungsortsstelle. Für die Bergrettung entsteht im Neubau ein Einsatz- und Mannschaftsraum, eine Garage und die erforderlichen Lager- und Nebenräume. Finanziert wird das Vorhaben von der Gemeinde Ulrichsberg, dem Land Oö., dem Regionalverein des Bezirkes Rohrbach und aus Eigenmitteln der Freiwilligen Feuerwehr Ulrichsberg und der Bergrettung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer