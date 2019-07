Marc Pircher live erleben: OÖN verlosen VIP-Tisch

Drei Tage Partystimmung und gute Laune sind vom 19. bis 21. Juli bei den Zeltnächten in Pabneukirchen angesagt. Die Sportunion Pabneukirchen kann dazu ein absolutes Topprogramm präsentieren.

So wird am Freitag die "Rebellion im Zillertal" ausgerufen, mit Live-Auftritten von "Die 2-Takter" sowie dem Zillertaler Marc Pircher. Es ist dies Pirchers einziges Konzert in Oberösterreich im Jahr 2019, bei dem er mit seinen Musikern die Hits der Zillertaler Schürzenjäger aus den Jahren 1990 bis 1995 zum Besten gibt. Die OÖN verlosen dazu einen exklusiven VIP-Tisch für acht Personen auf www.nachrichten.at /gewinnspiele

Am Samstagabend gastieren die "Rockies" bei der Sommerparty in Pabeukirchen. Der Sonntag steht ab 10 Uhr ganz im Zeichen des Frühschoppens mit der Gruppe "Die 3 Verschärften". Dazu ist um 14 Uhr die Verlosung eines großen Gewinnspieles angesetzt. Lose gibt es ab sofort bei allen Funktionären der Union Pabneukirchen. Der Eintritt für den Frühschoppen ist gratis. Vorverkaufskarten für Freitag und Samstag gibt es in allen Raiffeisenbanken und bei Ö-Ticket.

