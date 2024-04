Maibaum für Linz ist "g’wiat und g’schepst"

Die Mühlviertler stellen den Linzern einen Baum auf: G’wiat und g’schepst, also gefällt und geschält, harrt der Baum aus Niederwaldkirchen seines Abtransportes Richtung Landeshauptstadt. Dort wird die Mühlviertler Fichte als Maibaum aufgestellt.

Am 30. April versammeln sich die Bewohner aus Niederwaldkirchen in der Landeshauptstadt, um diese Tradition zu zelebrieren. Das Aufstellen des Maibaums geht auf einen jahrhundertealten Brauch zurück, symbolisiert den Beginn des Frühlings und erweckt die Natur nach dem langen Winter zu neuem Leben. Der Baum wurde von der Feuerwehr und der Landjugend gefällt, geschält und für den Transport an einem sicheren Ort aufbewahrt. Das Aufstellen beginnt um 14.30 Uhr mit einem Platzkonzert des Musikvereines Niederwaldkirchen beim Volksgarten. Von dort aus startet der feierliche Festzug um 15.15 Uhr durch die Stadt Richtung Hauptplatz.

Neben dem Maibaum-Aufstellen präsentieren sich die Niederwaldkirchner aber auch kulinarisch in Linz. Unter dem Motto "Kulinarische Vielfalt aus Niederwaldkirchen" findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein eigener "Niederwaldkirchner Genussmarkt" direkt am Linzer Hauptplatz statt.

