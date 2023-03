Kirchberger begeisterten auf der großen Bühne

"Der wahre Jakob" wurde in Linz zur Aufführung gebracht. (KG Kirchberg)

Aufgeführt wurde "Der wahre Jakob", der bereits auf der heimischen Bühne in Kirchberg 15 ausverkaufte Vorstellungen erlebt hat. Alle 13 Akteure befanden sich in bester Spiellaune, nun in Linz, angetrieben von den beiden Hauptdarstellern Karl Rothberger als Stadtrat Strudel und Katharina Praher als Tänzerin Yvette. Dazu ein brillanter Pianist namens Christoph Eidenberger, der sich im "Orchestergraben" schon ganz heimisch fühlte. Auch das Bühnenbild wurde von den Bühnenbauern, allen voran Ernst Atzgerstorfer, von der kleinen Kirchberger Bühne für die große Landesbühne perfekt adaptiert.

Das Ensemble wurde durch den Beifall förmlich durch die Aufführung getragen. "Verweile Augenblick, du bist so schön" (Goethe), kam dabei auch dem Obmann des Amateurtheaterverbandes Gerhard Koller, Vereinsobmann Gerhard Wipplinger und Spielleiter Heinrich Pusch in den Sinn. Schließlich brachte ein Zuschauer den Theaterabend auf den Punkt: "Die zwei Stunden sind wie im Flug vergangen, wir haben nur gelacht." Erfreuliches Detail am Rande: Das Amateurtheater im ländlichen Raum erlebt nach der Pandemie gerade ein großes Revival.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper