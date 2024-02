Heiße Hallenfußball-Tage in der Bezirkssporthalle

Geboten wurde traditionell bester Nachwuchsfußball von der U7 bis zur U15, aber auch ein Seniorenturnier. Die Turniersiege gingen im U7-Bewerb an die JUnior Heros, bei den U8 an die Gastgeber des UFC Rohrbach-Berg, in den beiden U9-Turnieren an die JUnior Heros und die Union Lembach, bei den U10 an den SV Haslach. Die zwei U11-Turniere entschieden die Union Walding und der SV Lichtenberg für sich; bei den U12 hatten abermals die Kicker von den JUnior Heros die Nase vorne. Den U13-Pokal sicherten sich die Sternstein Juniors, bei den U14 siegte der FC Sturm Hauzenberg, und den U15-Wettkampf entschied die Spielgemeinschaft Oedt/Hörsching für sich. Die Turnierleitung rund um Johann Kiesenhofer und Konrad Heinrich bedankte sich zum Abschluss bei den Sponsoren.

