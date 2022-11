Große Besorgnis im Mühlviertel über Ausbaupläne für Temelin

„Small Modular Reactors“ (SMR) heißt das neue Zauberwort der Nuklearindustrie. Diese kleinen Druckwasser-Reaktoren stehen vor allem in Tschechien hoch im Kurs. Laut einem Bericht der „Presse“ plant die Regierung in Prag, solche Mini-Reaktoren, die unter anderem von GE Hitachi sowie dem französischen EDF-Konzern entwickelt werden, auch in unserem Nachbarland einzusetzen. Sie sollen alte Kohlekraftwerke ablösen. Man wolle vorerst Erfahrungen aus anderen Ländern abwarten, dann aber im Zeitraum von 2032 bis 2034 auch selbst einen solchen Reaktor an das Netz ankoppeln. Als erster Standort stehe das AKW-Gelände in Temelín hoch im Kurs, beruft sich die Presse auf Peter Zavodsky, Verantwortlicher für die Atomkraft-Ausbaupläne im tschechischen Energiekonzern CEZ.

Meldungen darüber lösen vor allem in den grenznahen Gemeinden des Mühlviertels Verunsicherung und Kopfschütteln aus. So etwa in Leopoldschlag, das gerade einmal 50 Kilometer von Temelin entfernt ist: „Von Leopoldschlag ist es nach Temelin genauso weit wie nach Linz. Allein daher ist klar, dass wir jeglichen Ausbauplänen mit großem Misstrauen begegnen“, sagt dazu die Bürgermeisterin von Leopoldschlag, Anita Gstöttenmayr (VP). Sie sei vor allem darüber irritiert, dass die Gemeinde über diese offenbar schon recht konkreten Pläne offiziell nicht informiert wurde. „Ich würde mir schon wünschen, dass einmal ein Planungs-Meeting einberufen wird, bei dem auch wir dabei sein können.“ Wer Gespräche verweigere, müsse mit Widerstand rechnen, hält sich Gstöttenmayr eventuelle Protestmaßnahmen rund um den Grenzübergang Wullowitz offen.

Kritik an Windkraft-Blockade

Die Besorgnis seiner Amtskollegin teilt auch Gerhard Neunteufel (SP). Der Bürgermeister von Sandl hält wenig davon, Kohlekraft durch Atomkraft zu ersetzen: Atomkraft kann nicht unsere Zukunft sein.“ Er sagt aber auch, dass es sich Österreich hier nicht zu einfach machen dürfe und verweist auf ein Windkraftprojekt in seinem Gemeindegebiet, das nicht umgesetzt werden könne, weil die vorgesehene Fläche im Forstgut Rosenhof nicht im Windkraft-Masterplan des Landes Oberösterreich enthalten sei. „Wir können nicht Temelin verurteilen, wenn wir gleichzeitig Strom von dort importieren, weil wir selbst mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie nachhinken“, sagt Neunteufel im OÖN-Gespräch.