Gesichter im historischen Gemäuer

Miki Tröbinger zeigt ihre Malereien im historischen Gebäude in Zwettl.

Nun hat die Vielseitige ein neues Projekt verfolgt, das Ergebnis davon ist eine Vernissage – und zwar am 10. Februar, ab 19 Uhr, in Zwettl an der Rodl.

Gemalt hat die gebürtige Linzerin schon immer. Jetzt zeigt sie ihre jüngsten Werke in ihrem Atelier am Marktplatz. Es befindet sich im zweiten Stock der ehemaligen Trafik, einem Gebäude mit langer Geschichte, denn hier war im Mittelalter die Salzkammer, in der die durchreisenden Salztransporteure die wertvolle Ladung über Nacht lagern konnten.

Offenes Atelier: 11. und 12. Februar 13 bis 18 Uhr, Ausstellungbesuche nach Vereinbarung (mail@mikitroebinger.at)

