Fusionierte Feuerwehren erhalten ein modernes Einsatzzentrum

Von Grund auf neu aufgestellt wurde das Feuerwehrwesen in Leopoldschlag. Ausgehend von der Fusionierung der vier Freiwilligen Feuerwehren Markt Leopoldschlag, Dorf Leopoldschlag, Mardetschlag und Wullowitz vor zwei Jahren wurde Schritt für Schritt die Voraussetzung für eine moderne, schlagkräftige Feuerwehrstruktur in der Grenzlandgemeinde geschaffen, an deren Spitze der gemeinsame Feuerwehrkommandant Patrick Hoffelner steht. Stützpunkt dieser neu geschaffenen Freiwilligen Feuerwehr Leopoldschlag wird das bestehende Feuerwehrhaus in Leopoldschlag. Um allen Anforderungen der fusionierten und damit deutlich größeren Feuerwehr gerecht zu werden, muss das Feuerwehrhaus jetzt noch entsprechend adaptiert und umgebaut werden.

Nach einer längeren Planungszeit läutete kürzlich die Spatenstichfeier den offiziellen Baubeginn ein. Die Planung des Projektes erfolgte durch den Architekten Josef Ullmann in enger Zusammenarbeit mit Kommandant Patrick Hoffelner und seinem Team. Im Mittelpunkt des Umbaus stehen ein zusätzlicher Stellplatz für ein Feuerwehrfahrzeug sowie die Bereitstellung von Umkleidemöglichkeiten in ausreichender Anzahl. Darüber hinaus werden ein Katastrophenschutzlager und eine neue Einsatzzentrale für den Krisenstab im Katastrophenfall untergebracht. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

"Ein zentrales Element der Feuerwehr-Fusionierung war immer die Errichtung eines neuen Stützpunktes. Mit dem Umbau des Feuerwehrhauses findet die Zusammenlegung einen würdigen Abschluss", sagt Bürgermeisterin Anita Gstöttenmayr.

