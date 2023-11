Fünf Plätze auf dem Stockerl für Tischtennis-Asse

Bei dem am Sonntag in Lenzing ausgetragenen Turnier krönten sich Anna Haderer und Adrian Kastl, beide erst 14 Jahre, zu Landesmeistern im U17-Mixed-Doppel. Die beiden erreichten aber noch weitere Stockerlplätze: Adrian Kastl wurde U17-Landesmeister und Zweiter in der allgemeinen Klasse hinter Jonas Promberger. Anna Haderer erreichte Bronze im U17-Doppel. Zudem wurde Egon Kagerer Zweiter in der Kategorie bis zur Landesliga.

Angesichts der erfolgreichen Landesmeisterschaften freut man sich schon auf die Bezirksmeisterschaft, die am 20. und 21. Jänner von der Spielgemeinschaft Gutau/Pregarten in der Mittelschule Pregarten veranstaltet wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gutau Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.