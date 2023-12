Feinstes aus dem Mühlviertel in einer Genussbox vereint

Schinken, Wolf und Hühnergeschrei sind bekanntlich nicht nur kleine Ortschaften im Bezirk Rohrbach. Seit geraumer Zeit denken womöglich manche dabei auch an regionalen Genuss. Mit der ersten Kochbox des Genusslands Oberösterreich, der "Mühl4tel Box", werden diese Ortsnamen noch mehr in aller Munde sein. In Kooperation mit dem gleichnamigen Start-up "Schinken, Wolf und Hühnergeschrei" setzt man auf bodenständige, simple und einfach gute Küche, vereint in einer Box.

Die hochwertigen Spezialitäten aus dem Mühlviertel werden mit Rezepten unkompliziert direkt vor die eigene Haustüre geliefert. "Die ‚Mühl4tel Box‘ lässt künftig Genießerherzen höherschlagen. Denn mit dieser Kochbox bringt man nicht nur die Mühlviertler Küche auf den Tisch, sondern taucht ein in ein Stück Esskultur Oberösterreichs. Eines steht dabei ganz klar im Fokus: traditionelle Küche mit Zutaten aus der Region", freut sich Genussland-Obfrau und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger über so viel Regionalität in einer Box.

Alle Zutaten, die den Rezepten die besondere Note verleihen, stammen von Mühlviertler Genussland-Partnern und sind in der Box enthalten. Die Online-Bestellung ermöglicht eine bequeme Lieferung direkt vor die Haustüre. Das beigelegte Rezeptheft leitet durch die Mühlviertler Küche und beinhaltet Klassiker wie Mostschaumsuppe, Leinölerdäpfel oder Leberschedl.

Most und Leinöl

Die Familie Schurm aus Lichtenberg steuert den passenden Mühlviertler Most für die Mostschaumsuppe bei, während das Leinöl von farmgoodies aus Niederwaldkirchen stammt. Die Gewürzmischung des Bio-Kräuterhofs Aufreiter verleiht dem Leberschedl das besondere Aroma, und zum süßen Abschluss rundet das Apfelmus vom Obsthof Peterseil aus Luftenberg, passend zu einem Kaiserschmarrn, das Menü ab.

Schinken, Wolf und Hühnergeschrei sind eben mehr als drei ausgefallene Ortsnamen. Sie stehen für ein leidenschaftliches Start-up, das sich den Köstlichkeiten aus der Heimat verschrieben hat. Die nach Hause gelieferten Köstlichkeiten ermöglichen es, ohne großen Aufwand kreative und schmackhafte Rezepte auszuprobieren.

