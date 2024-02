Faustball: Freistadts Damenteam schlägt erstmals im Final 3 auf

Das Team sicherte sich mit einem Sieg gegen Seekirchen die erforderlichen Punkte, um sich erstmals für das "Final 3" der besten Hallenteams der Saison zu qualifizieren. "Die Freude über die Finalteilnahme ist riesig. So oft haben wir in den vergangenen Jahren in der Meisterschaft den bitteren vierten Platz belegt. Jetzt stehen wir mittendrin im Kampf um den Meistertitel", sagt Abwehrspielerin Antonia Woitsch.

Ob neben den Freistädterinnen ein zweites Mühlviertler Frauenteam im Finalturnier aufschlagen wird, entscheidet sich am kommenden Wochenende. Da trifft die Union Raiffeisen Dialog Telekom Arnreit auf Nußbach und – ausgerechnet – Freistadt. Für die Qualifikation ist wohl zumindest ein Sieg notwendig. "Wir wollen ins Final 3 und werden alles geben, um dieses Ziel auch zu erreichen! Es ist Spannung pur bis zum Schluss, das motiviert uns noch mehr", sagt Kapitänin Tanja Gahleitner.

Stammgast im Finalturnier ist hingegen das Freistädter Herrenteam. Mit Siegen gegen Enns (3:1) und Laa an der Thaya (3:0) lösten Kapitän Jean Andrioli und sein Team bereits in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs das Ticket für das Finalturnier, das zum Ende der Semesterferien am 23. und 24. Februar in Enns ausgetragen wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper