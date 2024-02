Erster Blick in die modernste Polizeiinspektion des Landes

Alle Leitungen sind verlegt, der Estrich eingebracht und die Fliesenleger an der Arbeit: Die Polizeiinspektion Mauthausen im Ortsteil Heinrichsbrunn, direkt neben der B123, blickt ihrer Fertigstellung entgegen. Davon überzeugte sich am Freitagvormittag auch Landespolizeidirektor Andreas Pilsl bei einem Baustellenbesuch.

"Wir werden die Bauarbeiten in etwa zwei Monaten abschließen können. Dann wird die Übersiedlung in Angriff genommen", sagt Michael Zellinger. Der Mauthausener Immobilienentwickler ist für die Errichtung der Inspektion verantwortlich und wird das Gebäude nach der Fertigstellung an die Polizei vermieten. Die Planung der 530 m² großen Dienststelle erfolgte in enger Abstimmung mit der Polizeidirektion. "Dadurch konnten wir jeden Quadratmeter ideal ausnutzen. Unsere Beamten dürfen sich freuen, bald ihren Dienst in der modernsten Inspektion Oberösterreichs leisten zu können", sagt Polizeidirektor Pilsl. Glasfaser-Internet, eine Wärmepumpen-Heizung und eine Photovolatik-Anlage mit 200 kWh-Speicher werden die Inspektion ebenso auszeichnen wie eine an die Erfordernisse des Dienstbetriebs ausgerichtete Raumaufteilung.

Künftig werden in Mauthausen 28 Polizeibeamte tätig sein. Eine Folge der Zusammenlegung mit der Inspektion St. Georgen an der Gusen. "Der Impuls für diese Zusammenführung kam aus den Reihen unserer Polizistinnen und Polizisten. Sie haben darin den Vorteil gesehen, dass sie sich in einer größeren Diensteinheit stärker spezialisieren können", betont Pilsl. "Wir sind mit drei annähernd gleich großen Inspektionen in Grein, Perg und Mauthausen jetzt so aufgestellt, wie wir uns das seit Jahren gewünscht haben", sagt Bezirkspolizeikommandant Florian Engler. Die Lage an der B123 sei auch in Hinblick auf die neue Donaubrücke ideal: "Die Kollegen gelangen rasch zu ihren Einsatzorten, egal ob Süden, Westen, Norden oder Osten."

Eigene Kriminaldienst-Gruppe

Durch die Spezialisierung wird es auch möglich, erstmals eine eigene, fünfköpfige Kriminaldienst-Gruppe im Bezirk Perg einzurichten. Neben klassischen Kriminalfällen soll sich diese Einheit auch der ansteigenden Computerkriminalität widmen. Formell zugeteilt ist diese Gruppe der Inspektion Mauthausen. Ihren Arbeitsplatz werden die Kriminalisten jedoch in St. Georgen an der Gusen beziehen. Ein Entgegenkommen des Landespolizeidirektors an die dortige Gemeinde, die mit der Zusammenlegung "ihre" Inspektion aufgeben muss.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.