Erste Messe im Böhmerwald nach den Krisenjahren

Es ist die erste Böhmerwaldmesse nach den Krisenjahren, die gestern von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner eröffnet wurde. "Wir spüren schon wieder eine gewisse Aufbruchsstimmung", sagte er auch während des Messerundgangs, den er gemeinsam mit Staatssekretärin Claudia Plakolm auf Einladung von Bürgermeister Wilfried Kellermann und Messepräsident Josef Thaller absolvierte. "Es ist beeindruckend, was die 400 Freiwilligen da auf die Beine gestellt haben", zollte Plakolm den fünf beteiligten Vereinen Respekt. Nach der Eröffnung geht es heute und morgen trotz herausfordernder Wetterprognosen weiter.

Auch für die kleinen Besucher gibt es viel zu entdecken.

Buntes Musikprogramm

Das musikalische Programm am heutigen Samstag geht am Vormittag mit Mühl4tler Granit und am Nachmittag mit den Rannaseern weiter. Eine Kindermodenschau steht ebenfalls auf dem Programm (14 Uhr). Der Abend gehört ab 18 Uhr der Freiwilligen Feuerwehr Ulrichsberg, die ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Um etwa 20 Uhr folgt eine Trachtenmoden-Show mit anschließender Trachtenparty mit Herz-Ass. DJ Mario Amess legt in der Stockschützenhalle auf.

Der erste Messetag ist traditionell auch dem Fleckvieh gewidmet.

Die Musikkapelle Klaffer und Humorist Semmöfleck gestalten am Sonntag ab 11 Uhr den Frühschoppen im Festzelt. Um 18 Uhr erfolgt die Schlussverlosung des Baustein-Gewinnspiels. Hier gibt es Preise im Gesamtwert von 32.000 Euro zu gewinnen. Als Hauptpreis winkt ein Renault Clio im Wert von 19.000 Euro.

Die Führungsriege der Baufirma Dreihans, auf deren Gelände in Ulrichsberg die Böhmerwaldmesse regelmäßig stattfindet.

