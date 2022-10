Ein grenzüberschreitender Wegweiser durch die Mühlviertler Unterwelt

Wer im Gasthaus "Zum feuchten Eck" in Bad Zell die Gaststube in Richtung Kegelbahnen durchquert, findet dort auf der rechten Seite eine metallene Tür vor. Hinter dieser Tür verbirgt sich einer der größten bekannten Erd-ställe des Mühlviertels. Insgesamt sind 152 solcher in den Sandstein oder den Granit gehauene Rückzugsorte im Mühlviertel bekannt.