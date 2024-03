Edelmetall für junge Musiktalente

Zur festlichen Verleihung der Leistungsabzeichen lud am Sonntag der Blasmusikverband Freistadt Jugendliche aus allen Musikvereinen des Bezirks ein. Insgesamt erwarb der musikalische Nachwuchs wurden im vergangenen Jahr 207 Leistungsabzeichen: 74 Junior-Leistungsabzeichen, 92 Leistungsabzeichen in Bronze, 31 Leistungsabzeichen in Silber und 10 Leistungsabzeichen in Gold.

Die Bezirksleitung des OÖBV Freistadt lud die jungen Talente ein, die erspielten Abzeichen und Urkunden in feierlichem Rahmen entgegenzunehmen. 172 erfolgreiche Musikschülerinnen und Musikschüler aus 29 Musikvereinen wurden dafür auf die Bühne geholt und von ihren Musikvereins-Funktionären, Eltern und Freunden bejubelt. Die größte Anzahl an abgelegten Prüfungen steuerte im Vorjahr mit 16 Stück die Stadtkapelle Freistadt bei.

Bezirks-Jugendreferentin Mag. Ulrike Maurer-Pühringer, Bezirks-Kapellmeisterin Mag. Marlies Barth-Miesenberger und Bezirksobmann Ing. Franz Jungwirth überreichten die Urkunden und Abzeichen des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes. Bezirksobmann Franz Jungwirth wünschte den ausgezeichneten Musikschülern weiterhin viel Freude mit der Musik und appellierte, die erworbenen Fähigkeiten in den Musikvereinen des Bezirkes einzusetzen. Ein besonderer Dank ging dabei an alle Eltern für ihre Unterstützung und das Motivieren beim Erlernen der Musikinstrumente.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper