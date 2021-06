E-Biker stürzte im Mühlviertel schwer

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr mit seinem E-Bike auf der Grasbacher Gemeindestraße in Alberndorf in der Riedmark von Lindach kommend talwärts in Richtung Grasbach.

Dabei stürzte er und fiel kopfüber auf die Fahrbahn. Der Mann wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.