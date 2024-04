Den Druck hat der Gegner

Der Herbstmeister Rohrbach-Berg liegt vor dem heutigen Schlager (Anpfiff: 18.15 Uhr) einen Punkt vor dem härtesten Meisterschaftskonkurrenten Donau Linz. Die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen. "Wir erwarten einen starken Gegner mit hoher Einzelspielerqualität, der aber extrem unter Druck steht und eigentlich gewinnen muss", sagt Eisschiel. Sein Team hat im Frühjahr noch nicht verloren. "Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen die Top-Teams mithalten können, und wollen ohne Druck das Maximum rausholen", erklärt Eisschiel. Bei einem Heimsieg wären die Rohrbacher im Titelrennen nur mehr schwer einzuholen. Das Unentschieden vergangene Woche in St. Ulrich bereitet Eisschiel kein Kopfzerbrechen: "Die Leistung war gut, der Spielverlauf leider nicht auf unserer Seite. Wir können mit dem Punkt gut leben." Ein Remis gab es übrigens auch im Hinspiel in Linz: Die Partie endete 2:2.

Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt möchte heute Putzleinsdorf machen. Die Mujkanovic-Elf hat die SPG Union St. Florian/Niederneukirchen zu Gast.

In der OÖ-Liga will St. Martin morgen wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Kein leichtes Unterfangen, denn mit Bad Schallerbach kommt der Tabellenzweite in das Aubachstadion.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer