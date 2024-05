28 neue Stabführer im Bezirk Freistadt

Rechtzeitig vor Beginn der Marsch-Saison haben im Bezirk Freistadt zwölf Musikerinnen und 16 Musiker die Ausbildung zum Stabführerin, bzw. zur Stabführerin absolviert. Die Kandidaten – sie wurden von zwölf Kapellen entsandt – mussten bei ihrer praktischen Prüfung eine Musikkapelle durch ein komplettes Wertungs-Programm tadellos führen: von der Aufstellung des Marschblockes, über Schwenkungen und Wenden, bis zu enger und breiter Formation.

Bereits in den Wintermonaten wurden unter der Leitung von Bezirks-Stabführer Friedrich Maurer und seinem Stellvertreter Christoph Kolmbauer die theoretischen Grundlagen zu den Kommandos sowie das gesamte Regelwerk von "Musik in Bewegung" erlernt. Im Frühling folgten die praktischen Übungen für das einwandfreie Anführen einer Marschmusik-Formation. Hierfür stellten sich der Musikverein Neumarkt und die Marktmusikkapelle St. Oswald als Prüfungsorchester zur Verfügung.

Die nächste Gelegenheit "Musik in Bewegung" live zu erleben, bietet sich am Samstag, 1. Juni, beim Bezirksmusikfest in Freistadt. Dabei werden mehr als 30 Musikkapellen ihr Können unter Beweis stellen.

