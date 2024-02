Auto überschlug sich nach Überholmanöver auf der B126

Bei einem Überholmanöver hat ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land am Dienstagnachmittag die Kontrolle über seinen Pkw verloren: Der Wagen kam auf Höhe der Ortschaft Glashütten im Gemeindegebiet von Reichenau im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) von der B126 ab, streifte eine Böschung und überschlug sich. Auf dem Dach liegend kam der Pkw rund 50 Meter weiter zum Stillstand.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Zwettl an der Rodl, Reichenau im Mühlkreis und Dreiegg-Glashütten Bild: Freiwillige Feuerwehr Zwettl an der Rodl

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien, teilte die Polizei am Abend mit. Er wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Für die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Zwettl an der Rodl, Reichenau im Mühlkreis und Dreiegg-Glashütten an.

