Ausgezeichneter Nachwuchs

Insgesamt 31 Lehrlinge stellten beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb in der Linzer Berufsschule ihr fachliches Können unter Beweis. Bei den Fußpflegern siegte Jana Felhofer aus Julbach, Lehrbetrieb "Kosmetik & Fußpflege Johanna Mörixbauer" in Vorderweißenbach. Oberösterreichs beste Nachwuchskosmetikerin heißt Annika Leitner aus St. Ulrich bei Steyr. Den zweiten Platz sicherte sich Elena Hackl aus Liebenau vom Institut Via Vitalis in Freistadt, vor Viktoria Mayerhofer aus St. Stefan-Afiesl (Aviva).

Jana Aiglsdorfer aus Lembach von "Massage Knackpunkt" aus Vorderweißenbach bewältigte die Aufgaben bei den Masseuren am besten. Sie siegte vor der Niederwaldkirchnerin Sarah Haselmayr, ebenfalls "Massage Knackpunkt".

