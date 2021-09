Arbing: Grüne sind in der Stichwahl

Der Spitzenkandidat der im Mai gegründeten Gemeindegruppe der Grünen schaffte den Einzug in die Bürgermeister-Stichwahl und wird am 10. Oktober gegen Hermine Leitner (VP) antreten. Dazu wurden die Grünen mit 31,3 Prozent der Stimmen auf Anhieb zweitstärkste Kraft im Gemeinderat. Zuversicht für den zweiten Wahlgang schöpft Vuketich nicht nur aus der Energie seines Teams in Arbing: "Ich bin ein gebürtiger Innsbrucker und dort gibt es mit Georg Willi ja schon einen grünen Bürgermeister. Warum also nicht auch in Arbing?"