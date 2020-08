Motorradfahrer starb bei Unfall auf der Westautobahn

Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn bei Thalgau (Flachgau) ist am Donnerstagvormittag ein Motorradfahrer aus Steyr ums Leben gekommen. Der 78-Jährige gehörte einer Gruppe von sechs Bikern an, die Richtung Salzburg in den Rückstau nach einem anderen Unfall gerieten. Dabei prallte er gegen das Heck einer 68-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land, berichtete die Polizei.

Der Steyrer hatte zuvor noch versucht, einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichen wurde er aber von einem Auto seitlich touchiert, das ebenfalls gerade den Fahrstreifen wechseln wollte. Wiederbelebungsversuche des Notarztes blieben erfolglos, der Steyrer starb noch am Unfallort.

Auch der erste Fahrer der Biker-Gruppe, ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten, fuhr einem Auto auf. Er wurde mit der Rettung verletzt ins LKH Salzburg gebracht. Die 68-jährige Oberösterreicherin und ihre mitfahrende Enkelin wurden leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Linzer von Kanalrohr getroffen

Zu einem weiteren schweren Motorradunfall kam es am Donnerstagvormittag im Mühlviertel: Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Linz wurde bei der Fahrt auf der Dreisesselberg Landesstraße im Gemeindegebiet von Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) von einem zehn Zentimeter dicken und fünf Meter langen PVC-Rohr getroffen, das von der Ladefläche eines Lastwagens gerutscht war.

Das Kanalrohr touchierte den Mann im Brustbereich. Er wurde durch die Wucht des Aufpralles von seinem Zweirad geschleudert und über die Leitschiene in eine bewachsene Böschung katapultiert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in das Kepler Uniklinikum nach Linz, teilte die Polizei am Abend mit.

Innviertler bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich auch ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Braunau bei einer Ausfahrt mit seinem Motorrad zu. Der junge Mann hatte im Gemeindegebiet von Ort im Innkreis (Bezirk Ried) aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verloren.

In einer leichten Rechtskurve kam er zu Sturz, schlitterte gegen die Böschung und blieb schwer verletzt in einer angrenzenden Wiese liegen. Das Motorrad wurde von der Böschung zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Ried gebracht.

