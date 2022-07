Die Volksschulklasse aus Weißkirchen an der Traun nahm am Vormittag an einer Führung im Landhaus teil, wo sich auch der oberösterreichische Landtagssitzungssaal befindet. Die Gruppe stand gegen zehn Uhr mitten im Saal, plötzlich löste sich ein acht Mal drei Zentimeter großes Stück Mörtel von der Decke und traf eine Zehnjährige am Unterarm. Das Mädchen kam im Wesentlichen mit dem Schrecken davon und erlitt eine leichte Schürfwunde, die an Ort und Stelle mit einem Pflaster versorgt wurde.