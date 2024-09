Mit brennender Zigarette eingeschlafen: Feuer in Mehrparteienhaus Maria Neustift

Mit einer brennenden Zigarette ist ein 35-jähriger Mann Freitagabend gegen 22:15 Uhr eingeschlafen. Als er aufwachte, bemerkte er denn Brand in seiner Wohnung und fing an, die Mitbewohner des Mehrparteienhauses zu alarmieren. 16 Mieter konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung des 35-Jährigen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer auf den Rest des Wohnungskomplexes ausbreitete.

Im Haus befand sich auch ein gehörloser Mann, der die Alarmierung des 35-Jährigen nicht gehört hatte. Die Feuerwehr musste die Tür zu seiner Wohnung gewaltsam aufbrechen und konnte den Mann so in Sicherheit bringen. Auch seine Wohnung war bereits stark verraucht, der Feuerwehrmann und der gehörlose Mann zogen sich beide eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Drei Bewohner und der 35-Jährige selbst erlitten ebenfalls Rauchgasvergiftungen und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, entstand enormer Sachschaden. Wie hoch die Schäden im Mehrparteienhaus sind, steht noch nicht fest, berichtet die Polizei.

