Mit 223 km/h über die A1: Raser-Auto wird nicht versteigert

Automieter raste über A1 - vorübergehend beschlagnahmter Pkw geht zurück an den Besitzer.

Am 20. März raste ein 36-jähriger Serbe mit einem BMW der 5er-Reihe mit 223 km/h über die Westautobahn, bevor er von einer Polizeistreife am Rastplatz Allhaming angehalten und das Auto gemäß der StVO-Novelle vorläufig beschlagnahmt wurde. Die OÖN haben berichtet.

Nach der zweiwöchigen Entscheidungsfrist der zuständigen Bezirkshauptmannschaft (BH) steht nun fest, dass sich der eigentliche Besitzer, der nicht der Raser war, das Auto morgen wieder abholen darf. "Die vorgelegten Kauf- und der Mietverträge sind eindeutige Beweisstücke. Sie belegen, dass das Kfz nicht dem 36-Jährigen gehört, sondern er dieses nur gemietet hat. Deswegen wird es nicht versteigert, sondern an den Besitzer zurückgegeben", sagt Elisabeth Schwetz, Bezirkshauptfrau Wels-Land auf Nachfragen der OÖN. In Ausnahmefällen sei es nämlich möglich, dass private Mieter im Zulassungsschein als Halter angeführt seien, so wie es hier der Fall sei. Auch bei Leasing-, Firmen- oder Mietwägen werden die Autos nicht versteigert, sondern den Fahrern ein Lenkverbot für die jeweiligen Autos ausgesprochen.

Rechtsfolgen für den Mieter

Die übrigen Rechtsfolgen für den 36-Jährigen, der in der Schweiz wohnt, bleiben bestehen. Da er serbischer Staatsbürger ist, gilt das sechsmonatige Lenkverbot für alle Kfz nur in Österreich. Im Ausland darf der 36-Jährige weiterhin fahren. Für den BMW, mit dem er vor zwei Wochen viel zu schnell unterwegs war, erhielt er laut Schwetz ein unbeschränktes Lenkverbot in Österreich.

Darüber hinaus wurde der Serbe auch zur Kasse gebeten. Wegen der eklatanten Geschwindigkeitsübertretung musste er bereits eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1290 Euro bezahlen. Außerdem muss der Raser für die Kosten für die Abschleppung und die Verwahrung des BMW - weitere 70 0 Euro - aufkommen.

Sobald das Fahrzeug vom Besitzer morgen abgeholt wurde, sei der Fall für die Bezirksbehörde auch abgeschlossen, sagte Schwetz.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer