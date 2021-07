Mit 170 km/h durch die 80er Zone: Polizei stoppte Raser

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag bei einer Kontrolle mit Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning sowie Geschwindigkeit im Raum Vöcklabruck einen Raser gestoppt, der statt der erlaubten 70 mit 180,5 km/h unterwegs war. Es wurde bei 3.770 Fahrzeugen das Tempo gemessen, 320 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt, so Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) am Samstag in einer Aussendung.

Mitarbeiter der Landesverkehrsabteilung OÖ und des Bezirkspolizeikommandos Vöcklabruck führten gemeinsam von Freitag, 17.00 Uhr, bis Samstag, 1.00 Uhr die Kontrolle durch. Weitere sollen laut Steinkellner folgen.

57 Anzeigen wegen technischer Mängel

Neben dem Schwerpunkt auf die Überprüfung der Geschwindigkeit gab es auf dem Kfz-Kontrollplatz in Vöcklabruck eine technische Überprüfung von Fahrzeugen. 72 wurden kontrolliert, 26 davon einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An acht Wagen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug (Technik und Lärm) festgestellt, bei diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden wegen technischer Mängel 57 Anzeigen erstattet.

Zwei Lenker mussten ihren Führerschein aufgrund von Suchtgifteinfluss vorläufig abgeben und durften nicht weiterfahren. Einem Probeführerscheinbesitzer wurde der Führerschein aufgrund einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung abgenommen.