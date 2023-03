Mann mit Schusswaffen und Messern im Mühlviertel festgenommen

Nach Aufforderung durch die Einsatzkräfte legte der Mann seine Messer und Schusswaffen ab, die sich als nicht funktionsfähig herausstellten. Dennoch wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 35-jährige behauptete, einen mehrtägigen Survival-Trip geplant zu haben, die Ausrüstung wurde sichergestellt.

Laut Polizeiaussendung von Samstagfrüh war der mit Tarnuniform bekleidete Mann zunächst in Bad Leonfelden gesichtet worden, Beobachter verständigten die Polizei. Nach kurzer Fahndung durch mehrere Polizeistreifen, Diensthunde und die Sondereinheit SIG wurde der Tscheche nahe Reichenthal aufgegriffen. Das Selbstladegewehr trug er offen am Körper, einen Revolver und mehrere Messer an einem Gurt. Der 35-Jährige wird wegen Ordnungsstörung angezeigt.

