Mann in Linz angeschossen: Verdächtiger festgenommen

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 43-jährigen Syrer, bestätigte Reinhard Huemer-Steiner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, den OÖN. Er sei bereits vorbestraft und schon "länger in Österreich". Die Festnahme soll am Mittwoch erfolgt sein.

Zu der Tat ist es am Dienstag um kurz vor 11 Uhr in der Benzstraße im Linzer Süden gekommen. Wie berichtet, dürfte ein Streit zwischen den Männern eskaliert sein. Das Opfer saß in seinem Auto am Fahrersitz, der Verdächtige ist laut dessen Angaben draußen an der Fahrertür gestanden. Dann soll der vorerst Unbekannte den Schuss abgesetzt haben. Der Tschetschene wurde dabei im Hals- und Schulterbereich getroffen, kam aber glimpflich davon. Er wurde auf der Normalstation des Kepler Klinikums behandelt. Der Täter konnte vorerst untertauchen. Laut Polizei ist es bei dem Streit um Drogengeschäfte gegangen.

Opfer will Verdächtigen nicht gekannt haben

Das 38-jährige Opfer sagte aus, er habe den Verdächtigen nicht namentlich gekannt. Anlass des Treffens am Dienstag sei gewesen, dass der Verdächtige einem Freund Geld schulde, sagte das 38-jährige Opfer zu den Ermittlern. Er habe ihn darauf ansprechen wollen, über einen Kontakt sei er an die Telefonnummer des Syrer gekommen.

Ermittlungen im Suchtgiftmilieu hätten zu dem Syrer geführt, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Dem Opfer seien Lichtbilder vorgelegt worden, so habe er den 43-Jährigen am Mittwoch identifiziert.

Näheres zu den Umständen der Festnahme, ob der Verdächtige geständig ist oder nicht, konnte Huemer-Steiner nicht sagen. Ebenso, ob eine Waffe gefunden wurde.

Lokalisierung: Der Tatort

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel