Mädchen vergewaltigt 16-Jähriger verurteilt

Am Rande eines Landfests im Hausruckviertel war es im Mai 2023 zu einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche gekommen, für den sich der in etwa gleichaltrige Bursch (16) gestern in Wels vor Gericht verantworten musste. Laut Anklage beging der gebürtige Oberösterreicher Nötigung und eine dem Geschlechtsverkehr gleichzusetzende Handlung gegen den Willen des Opfers. Der 16-Jährige war geständig und versuchte, sich beim Opfer zu entschuldigen. Eine Teilschmerzensgeld-Zahlung von 1000 Euro wurde vom Angeklagten anerkannt. Der Jugendschöffensenat hielt eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten für tat- und schuldangemessen, das Urteil ist rechtskräftig.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler