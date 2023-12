Zeugen gesucht: Lokalgast mit Bierglas attackiert

Die zwei Männer gerieten in der Nacht auf Samstag um 2:40 Uhr in einem Lokal in der Linzer Altstadt in Streit. Dieser eskalierte und ein 30-jähriger Linzer überschüttete seinen Kontrahenten mit Bier. Daraufhin schlug dieser dem 30-Jährigen ein Bierglas ins Gesicht. Der Linzer wurde dabei verletzt und mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Da sich die beiden Männer zuvor nicht kannten, konnte der 30-Jährige keine Angaben zur Identität des Angreifers machen. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Die Polizei bittet daher um Hinweise. Der Mann soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, die Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden, er trug Metal-Bekleidung.

