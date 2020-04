Weinturm & Vinospirit: Neue Partnerschaft

Für den Geschäftsführer der Weinturm GmbH in Linz geht es letztlich darum, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und auf raschem Weg Lösungen zu finden. Und so fand sich eine Partnerschaft zwischen dem Weinturm mit seinen mehr als 2500 Produkten und dem Online-Händler www.vinospirit.at mit Geschäftsführer Bernhard Aichinger.

Durch diese Partnerschaft kann Penzenleitner seine Kunden auch in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen mit dem gesamten Weinturm-Sortiment versorgen. Gemäß dem Motto: "Geh nicht raus, trink zu Haus!" (rgr)

