Steyrer (45) stürzte bei Probefahrt auf der B139 mit Motorrad

Eine Probefahrt mit einem Motorrad hat für einen 45-Jährigen aus Steyr im Spital geendet: Der Mann wollte das Bike am Mittwoch um die Mittagszeit auf der B139 im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) testen, als er die Kontrolle darüber verlor.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, geriet das Zweirad auf das Bankett, der Lenker stürzte. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er vom Notarzt versorgt und in das UKH nach Linz gebracht werden musste. Die genauen Umstände des Unfalls waren am Mittwochabend noch unklar.

