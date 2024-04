Sportwagen-Dieb und Einbrecher (45) in Wullowitz festgenommen

Am Grenzübergang Wullowitz wurde der Verdächtige festgenommen.

Der 45-jährige Tscheche hat bereits zugegeben, die beiden Werkstätteneinbrüche Ende Dezember begangen zu haben. Beim ersten Einbruch in Linz war er auch vom Geschäftsführer erwischt worden, wehrte sich aber und konnte flüchten. Beim zweiten Einbruch im Bezirk Linz-Land stahl er einen Luxus-Sportwagen, den er nach Tschechien brachte. Das Auto wurde in Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei aber schon am 1. Jänner im Raum Budweis gefunden.

Im Zuge der Ermittlungen wurden dem 45-Jährigen noch 2 weitere Einbrüche nachgewiesen. Vor wenigen Tagen war damit aber Schluss. Am Grenzübergang Wullowitz wurde der mit europäischem Haftbefehl Gesuchte festgenommen, nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Linz gebracht.

