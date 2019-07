"Sonst sind die Grillen weg"

Vielen Linzern ist es bereits aufgefallen: Manche Wiesen in der Stadt werden heuer nicht mehr so oft gemäht wie in den vergangenen Jahren.

Hat die Stadt zu wenig Personal? Oder will sie Geld sparen? Nein, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP): "Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Blumenwiesen auszubauen."

Mit dieser Maßnahme soll die Artenvielfalt auf den städtischen Grünflächen erhöht werden. "Häufig gemähte Wiesen haben am wenigsten unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten", begründet Fritz Schwarz, Leiter des Botanischen Gartens Linz. "Wenn nicht so oft gemäht wird, haben zum Beispiel Blumen, Kräuter und Gräser die Möglichkeit, zu blühen und auszusäen", sagt Schwarz. Auch Kleintiere wie Schmetterlinge, Bienen, Käfer und Spinnen fänden im artenreicheren Gras bessere Lebensbedingungen vor.

Allerdings heißt weniger Mähen im Umkehrschluss nicht, dass nichts zu tun die beste Pflege sei. "Auch Blumenwiesen müssen mehrmals im Jahr gemäht werden", sagt der Stadt- und Siedlungsökologe. Und: Das gemähte Gras oder Heu muss weg. "Damit werden die Nährstoffe von der Wiese entfernt. Je weniger sie hat, um so mehr Arten entwickeln sich." Das sei ganz leicht zu beobachten: "Bleibt das Gras liegen, sind mit einem Schlag die Grillen weg."

In Linz wird seit einigen Jahren die Zahl der Blumenwiesen ausgebaut, aktuell gibt es mehr als 22 Hektar. Zehn Wiesen davon sind als Blumenwiesen beschildert. Die größte Blumenwiese liegt auf dem Freinberg. Heuer wurde entlang der Reindlstraße in Urfahr eine 450 Quadratmeter große Bienenweide angelegt.

Die weniger aufwändige Pflege hat auch Vorteile, gibt Vizebürgermeister Baier zu: "Herkömmliche Wiesen werden bis zu 14 Mal im Jahr gemäht, Blumenwiesen nur zwei bis drei Mal." Dadurch brauchen die Mitarbeiter weniger Zeit zum Mähen, die Maschinen weniger Reparaturen und Treibstoff. Doch Blumenwiesen können nicht überall angelegt werden: Nicht jeder Park und jeder Untergrund sind geeignet.

