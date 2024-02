Schwerer Unfall auf der A1 bei Eggendorf: Polizisten retteten Lenker aus Wrack

Mehrere Schutzengel dürfte ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land am Sonntag bei einer Fahrt auf der Westautobahn in Richtung Wien an Bord gehabt haben. Der Mann verlor gegen neun Uhr im Gemeindegebiet von Eggendorf im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von A1 ab. Sein Auto krachte gegen die Leitschiene und überschlug sich, bevor es schwer beschädigt auf dem Dach auf einer Grünfläche neben der Autobahn zu liegen kam.

Videoaufnahmen zeigen die Unfallstelle:

"Er hat richtiges Glück gehabt"

Der Wagen war durch die Wucht des Aufpralls derart deformiert, dass sich der Lenker nicht selbst daraus befreien konnte. Polizisten der Autobahn-Polizeiinspektion Haid waren rasch zur Stelle: Sie schlugen auf der Beifahrerseite ein Fenster ein und befreiten den 52-Jährigen aus dem Wrack. Sanitäter des Roten Kreuz übernahm die Erstversorgung. "Der Lenker ist uns gehend entgegengekommen. Er hat richtiges Glück gehabt", sagte der Einsatzleiter des Roten Kreuz.

Der Mann überstand den schweren Unfall mit leichten Verletzungen, hieß es am Sonntagnachmittag seitens der Polizei. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Wels gebracht. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sattledt an.

