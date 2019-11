Rauchverbot in Linz: Erste Beschwerden und fehlende Umsätze

Seit 1. November gehört das Rauchen in der österreichischen Gastronomie der Geschichte an: Wie fällt nun die Bilanz nach dem ersten rauchfreien Wochenende aus? "Gemischt", sagt Thomas Stockinger, Wirtesprecher in der Wirtschaftskammer OÖ. Denn während manche Gastronomen keine Umsatzeinbußen verzeichnet haben, gebe es auch Barbesitzer, die von fast leeren Lokalen berichten. "Wie sich die Umsätze verändern, hängt vor allem vom Betriebstyp, der Lage und der jeweiligen Gästestruktur ab", sagt der Ansfeldner Gastronom.

Bei einigen Kollegen seien bereits Anrainerbeschwerden eingegangen: "Man muss schauen, dass man eine Lösung findet, die für alle passt." Eines hätten die ersten Tage aber gezeigt: "Dass auf die Gastronomen schwierige Situationen zukommen werden." So seien Fälle bekannt, wo Gäste unter Alkoholeinfluss trotz Verbot zur Zigarette gegriffen haben. "Das haben andere Gäste fotografiert, ob es zu Anzeigen kommt, wissen wir nicht", sagt Stockinger. Ausgeblieben sei auch der Gästezuwachs durch Nichtraucher, die nun in ehemalige Raucherlokale kommen sollen.

Video: Umsatzeinbußen durch Rauchverbot?

Keine Schwerpunktaktionen

Mit dem ersten Werktag nach Inkrafttreten des Gesetzes sind gestern in Linz nun die Kontrollen aufgenommen worden. "Es wird keine Schwerpunktaktionen geben, die Einhaltung des Rauchverbots wird im Rahmen unserer routinemäßigen gewerbe- und veranstaltungsrechtlichen Kontrollen überprüft", sagt Karl Ludwig, Leiter Bau- und Bezirksverwaltung des Magistrats Linz. Ebenso werde man anlassbezogen tätig: "Wenn wir eine Anzeige erhalten." Darüber hinaus seien die Mitarbeiter der Lebensmittelaufsicht des Landes OÖ angehalten, die Einhaltung mitzukontrollieren. Ergebnisse der Kontrollen gibt es noch keine, wohl aber Beschwerden von Bürgern. "Wegen dem Lärm oder weil trotz Verbot geraucht wurde", sagt Ludwig. Man müsse abwarten, wie sich die Situation entwickle: "Klar ist aber, dass Verstöße ausnahmslos zur Anzeige gebracht werden."

Ruhig verlief der Beginn des Rauchverbots für die Linzer Polizei: Dort wurden bisher keine Zwischenfälle gemeldet. (jp)

Rauchverbot

