Rabiate Ladendiebin in Linz schnell gefasst

Am Donnerstag gegen 11 Uhr hatte die aus Serbien stammende Linzerin in einem Geschäft in der Wiener Straße lange Finger gemacht. Als eine 54-jährige Verkäuferin aus dem Bezirk Linz-Land sie daran hindern wollte, stieß die Ladendiebin sie weg und verletzte die Verkäuferin dabei.

Nach Sichtung des Materials aus der Videoüberwachung leitete die Polizei sofort die Fahndung ein - und wurde fündig. Die 43-jährige Serbin aus Linz wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Dabei wurde auch noch Diebesgut aus früheren Streifzügen der Frau in Kirchen gefunden und sichergestellt.

