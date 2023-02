Plus-City-Chef Kirchmayr hat sich an der Landstraße eingekauft

Bereits seit 1993 ist Ernst Kirchmayr, Eigentümer der Plus City und Herr über das Lentia in Linz-Urfahr sowie einem Gebäudekomplex am Schillerpark, auch an der Linzer Landstraße an prominenter Stelle vertreten. Kirchmayr gehört ein Drittel des Hauses Landstraße 8 am Taubenmarkt, das auch durch eine Filiale der Bäckerei Haubis bekannt ist.

„Eigentlich wollte ich oben ein Penthouse einbauen lassen. Doch da das Haus so schmal ist und nur für eine Wendeltreppe statt eines Stiegenhauses Platz ist, kann kein Lift eingebaut werden“, sagt Kirchmayr. Deshalb habe er von seinen Plänen abgelassen. Denn: „So sportlich bin ich nicht“, sagt Kirchmayr. So steht das Haus Landstraße 8 ganz oben leer und wird unten nur mehr von der Bäckerei Haubis als Mieter genutzt.

Zwei Drittel gehören der Linzer Familie Kölbl, deren Vorfahren das Haus im Jahr 1900 haben erbauen lassen. Es war Heinrich Luthringshausen, der Besitzer und Betreiber Selchwarenfabrik Glöckler in der Hirschgasse 32. Die war zur vorigen Jahrhundertwende die größte Fleischverarbeitung Oberösterreichs; musste aber in den 1930ern schließen. In die Landstraße 8 zogen die Fleischhauerei Zelger, Herrenmoden Bymount und die Bäckerei Goldmann (Insolvenz 2010) ein.

Seit 2011 ist die niederösterreichische Bäckerei Haubis eingemietet. Zwei Drittel der Landstraße 8 stehen nach wie vor in Besitz der Ursprungsfamilie, in der durch Heirat die Namen Kölbl und Schmutz dazu kamen. Das an Kirchmayr verkaufte Drittel gehörte dem Zahnarzt Heinz Schmutz, der dort seine Ordination hatte und seinen (ererbten) Anteil 1993 veräußerte. Dieter Kölbl, dessen Familie zwei Drittel der Landstraße 8 gehören, ist der Urenkel von Heinrich Luthingshausen.

Autor Karin Haas Kolumnistin Karin Haas