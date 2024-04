Obdachloser in Urfahr ausgeraubt: 2 Teenager in Haft

Der Obdachlose war am Samstag gegen 13.50 Uhr bei der Straßenbahnüberführung Karlhof im Bereich Linke Brückenstraße zu Boden gerissen und ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend raubten ihm die Täter Bargeld und flüchteten. Der verletzte 52-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Festnahme auf Hauptbahnhof

Die Spurenauswertung führte die Ermittler zu zwei Rumänen im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie sind dringend tatverdächtig. Die erste Festnahme erfolgte am Montag im Linzer Stadtgebiet. Der 19-Jährige sei nicht geständig, er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Am Dienstag gegen elf Uhr wurde der zweite Verdächtige am Linzer Hauptbahnhof gesichtet und festgenommen. Im Gegensatz zu seinem Komplizen gab der 18-Jährige die Tat zu. Auch er sitzt nun in Haft. Opfer und Verdächtige haben sich laut Polizei nicht gekannt.

Lokalisierung:

