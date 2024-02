Neugestaltung Jahrmarktareal: Erste Etappe soll nun konkret Form annehmen

Die Geschichte, wie das Urfahraner Jahrmarktareal attraktiver gestaltet werden kann, hat bereits einen langen Bart. Jahrelang wird darüber, zum Teil kontrovers, diskutiert und letztlich manche Ideen wie das Beispiel der Wasserbucht zeigt, auch wieder verworfen.

Heuer soll es nun aber, wie angekündigt, ernst werden mit dem ersten Teil der Neugestaltung. So soll am Donnerstag im Stadtsenat die Auftragsvergabe für die Ausführungsplanung der Gestaltung der Uferzone an das Architekturkollektiv G.U.T. beschlossen werden.

Mit dieser Ausführungsplanung werden Details festgelegt und präzisiert – beispielsweise hinsichtlich der Positionierung der geplanten drei Sitzstufen und Kanalanschlüsse. Diese Planung ist Voraussetzung für die Ausschreibung der Baumaßnahmen.

Baustart nach Herbstmarkt

Kurz zusammengefasst soll die Uferzone künftig grüner und mit attraktiven Sitzgelegenheiten ausgestattet werden und sich, wie es Planungsstadtrat Dietmar Prammer im OÖN-Gespräch formuliert „stärker zur Donau hin öffnen“.

Die Verweilmöglichkeiten sollen – in Abstimmung mit der viadonau und dem Schiffsverkehr – erhöht werden, der Treppelweg in seiner bekannten Form müsse erhalten bleiben. Zusätzliche Gebäude, beispielsweise für eine gastronmische Nutzung zu errichten, sei aus Hochwassergründen nicht möglich, sagt Prammer. Er zeigt sich aber offen für ein verstärktes Gastronomieangebot auf Schiffen (dieses fordert die ÖVP) und temporäre Foodtrucks, wie sie sich die FPÖ wünscht.

Ein Start der tatsächlichen Umbaumaßnahmen erscheint dem Planungsreferenten nach Ende des Urfahraner Herbstmarktes (dieser findet von 28. September bis 10. Oktober statt) realistisch. Die zweite Etappe – die Begrünung der innenliegenden Fläche – ist indes vor 2025 nicht spruchreif.

Hier gilt es eine Balance zwischen Begrünung und Erhalt der Fläche für Veranstaltungen zu finden. Mit dem LIDO-Festival, das im Vorjahr seine Premiere auf dem Areal feierte, gibt es zudem einen neuen Player, der in den Planungen berücksichtigt werden muss, sagt Prammer.

Zwischen Zustimmung und Kritik

Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) begrüßt zwar, dass die Umgestaltung nun endlich Fahrt aufnehmen soll, allerdings gehen ihm die Pläne zu wenig weit. Von der ursprünglich großen Vision einer Insel (diese wurde aus Gründen des Wassersschutzes durch die Wasserbucht ersetzt), sei nicht viel übrig geblieben, kritisiert er. „Nur drei Sitzstufen zu machen ist zu wenig“, will Hajart am gesamten Areal kein Potenzial liegen lassen, weder mit Blick auf die Rad- und Schifffahrtstouristen noch der Option eines Gastroschiffes. Wie am Donnerstag abgestimmt wird, werde noch in der Fraktion diskutiert, kündigt Hajart an.

Dass man von den ursprünglichen Überlegungen weit weg sei, steht auch für Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) außer Frage. Er ist aber überzeugt, dass trotze trotzdem eine wesentliche Verbesserung erreicht werden könne. In der Vergangenheit sei der Fokus zu stark auf der Begrünung und weniger auf der Nutzung als Veranstaltungsfläche gelegen. Ohne Kompromiss werde aber beides nicht möglich, sagt Raml, der am Donnerstag zustimmen wird. Ihm ist es ein zentrales Anliegen, dass die neuen Sitzgelegenheiten ordentlich beschattet werden.

Eva Schobesberger (Grüne) signalisiert für die Abstimmung am Donnerstag ebenfalls Unterstützung, die Neugestaltung der Uferzone sei ein „erster und wichtiger Schritt“. Die Klimastadträtin bedauert aber, dass es nicht gelungen ist, bereits für diesen Sommer eine Entsiegelung und Begrünung der Innenfläche auf Schiene zu bringen. Festivals könnten und dürften kein Grund sein, warum es keine sinnvolle Begrünung dieser Asphaltwüste gebe, sagt sie.

