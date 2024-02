Das Lido Sounds wird um einen Tag verlängert

Geplant waren die drei Tage von 28. bis 30. Juni – nun wird das Lido-Sounds-Festival auf dem Linzer Urfahrmarktgelände um einen Tag verlängert. Wie Veranstalter Arcadia Live gestern bekannt gab, beginnt das Festival am Donnerstag, 27. Juni, mit einem Eröffnungstag. Da werden die aus Tennessee stammenden Rocker von Kings of Leon und die britische Indie-Rock-Band The Kooks auftreten. Weitere Acts seien für diesen Tag in Vorbereitung, heißt es.

Auch für die drei weiteren Tage steht das Programm nun: Am Freitag kommen zu Parov Stelar, Hozier, Deichkind, Benjamin Clemente, Leoniden und Anais nun Gossip mit Frontfrau Beth Ditto, Roy Bianco und die Abbrunzati Boys, Tränen sowie der exzentrische Performance-Künstler Marc Rebillet aus Dallas.

Für Samstag sind neben Kraftklub, K.I.Z., Nina Chuba, Bibizia, Paula Carolina, Hidden Gemz und Cousines like Shit auch der deutsche Rapper Montez, OG Keemo, Ikkimel und die deutsche Weltmusikband Bukahara bestätigt.

Montez Bild: Pascal Behring

Für Sonntag wurde zu Sam Smith, The Libertines, The Streets, Idles, The Hives, Soap&Skin, Team Scheisse, Kaffkiez, Anda Morts und Christl nun auch die Wiener Rapperin Skofi angekündigt.

Skofi Bild: Law Wallner

Infos gibt es auf lidosounds.com, Tickets auch auf ticket.posthof.at und oeticket.com

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn