Model aus Engerwitzdorf in kanadischem Magazin

Wer die berühmte Loos-Bar in Wien kennt, dem ist auch deren Grande Dame Marianne Kohn ein Begriff. Sie hat eine große Leidenschaft für Mode, die sie mit ihrem Label "Povera" auslebt.

Aktuell wurde die spannende Kollektion, deren Stücke meist in Schwarz gehalten sind, für das kanadische "Vigour Magazine" auf mehreren Seiten in Szene gesetzt. Und eines der Models, das die edlen Teile präsentierte, war Katharina Dlapka aus Engerwitzdorf. Für Modelmanager Dominik Wachta, Direktor der Agentur "1st Place Models", ist Dlapka ein "talentiertes Nachwuchsmodel". Als Location für die Fotostrecke diente ein alter Dachstuhl in Wien. Dlapka zeigte sich begeistert vom Shooting: "Das war mal etwas anderes und hat großen Spaß gemacht." Ihre Karriere bei der spanisch-amerikanischen Agentur entwickle sich mit tollen Aufträgen sehr zufriedenstellend.