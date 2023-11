Magischer Monat im Kultur Hof Linz

Der Zauber eines Abends kann auch darin liegen, dass man sich nicht ganz sicher ist, wie die auf der Bühne das machen, was so nach Magie aussieht. Im Kultur Hof in der Linzer Ludlgasse haben die Magier schon seit längerem ihren fixen Platz, sogar ihren fixen Tag. Der "Magic Monday", gestaltet von den beiden Magiern Philipp Ganglberger und Wolfgang Moser, hat sich zu einem Renner entwickelt. "Sie verzaubern unser Publikum regelmäßig an Montagen auf sehr charmante Weise", ist auch Geschäftsführer Wolfgang Pfeiffer längst auf den Geschmack gekommen.

Thomas Fraps verbindet Philosophie, Psychologie und Physik mit Zauberkunst. Bild: Gerald Huber

Dem Zuspruch entsprechend war es naheliegend, das Angebot auszuweiten, und so ist der November im Kultur Hof heuer erstmals ein magischer Monat. Ab 6. November wird an vier Montagen im November Magie geboten. Von jungen und unkonventionellen "Zauberkünstlern" wie Queen of Hearts oder Florian B. (6. November) bis zu international bereits angesehenen Künstlern wie Rene Mazing (13. November) und Thomas Fraps (20. November) reicht das Angebot. Fraps serviert dabei einen besonderen Abend, ist doch sein Programm eine Verbindung von Philosophie, Psychologie und Physik mit Zauberkunst. Klingt nicht nur spannend, ist es auch, wie Pfeiffer verspricht.

Zum Abschluss des magischen Monats kommt es am 27. November bei den Magic Mushrooms zu einem Revival mit Wolfgang Moser, Philipp Ganglberger, Tricky Niki und Harry Lucas. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Karten und Infos unter www.kultur-hof.at

