LKW mit kaputten Bremsen durch Linz unterwegs

Der LKW machte schon im Vorbeifahren einen so desolaten Eindruck, dass er den Polizisten einer Streife der Landesverkehrsabteilung ins Auge fiel: Am Donnerstag kurz nach 11 Uhr waren die Beamten in der Linzer Goethestraße, als der Sattelzugs mit Anhänger an ihnen vorüberfuhr und sie beschlossen, ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Der Check in der Prüfstelle des Landes Oberösterreich brachte das volle Ausmaß ans Licht.

An dem LKW waren alle Bremsen der insgesamt 3 Achsen des Sattelanhängers sowie die Feststellbremse kaputt. Dazu läpperten sich noch etliche weitere erhebliche Mängel an dem Fahrzeug - unter anderem waren 2 Reifen schwer beschädigt.

Die Weiterfahrt wurde dem 44-jährigen rumänischen Lenker sofort untersagt, die Kennzeichen wurden vorläufig abgenommen.

